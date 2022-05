首元につけてわずか10秒で体の冷却・温熱ができるウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET 3」レビュー

・関連記事

肌に貼るパッチ型エアコンが登場、肌の温度を10度以上も冷却可能 - GIGAZINE



首の後ろにある血管を冷やして血液の温度を下げ熱中症を予防する「冷か朗」 - GIGAZINE



卓上でカップを温めたり冷やしたりできる「USBクーラー&ウォーマー」はどれくらい温冷効果があるのか使ってみた - GIGAZINE

2022年05月15日 19時08分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.