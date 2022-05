砂漠化抑制と緑地増加を目指す計画の一環としてサウジアラビアで人工降雨プロジェクト開始

Cloud-seeding operation begins in skies over Saudi Arabia https://www.arabnews.com/node/2071321/business-economy 「人工降雨」には、人工的に雨雲を作り出す方法と、雨雲から任意に雨を降らせる方法の2つがあります。後者は、雨雲の中に「種」をまいて雲から雨粒を生み出し降らせるという方法なので、「シーディング」と呼ばれます。

2022年05月01日 18時00分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

