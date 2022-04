行動を撮影されてYouTubeにアップされたくない警察が著作権に厳しいディズニー音楽を爆音で鳴らすことで対抗

APRIL 6, 2022: Message from #SantaAnaPD Chief of Police David Valentin pic.twitter.com/w5syIDE2ap

しばらくすると警察官がパトカーに乗り込み、いきなり「You've got a friend in me……」と、映画「 トイ・ストーリー 」の主題歌「 君はともだち 」をスピーカーで鳴らし始めます。その様子は動画の 2分25秒 辺りから確認できます。

・関連記事

警察官が勤務中の映像をネットにアップロードされるのを防ぐべく編み出した「秘策」とその効果は? - GIGAZINE



著作権に厳しいディズニーが「マイケル・ジャクソン問題」でまさかの発言をして話題に - GIGAZINE



テロリストが著作権違反を主張して反イスラムYouTuberの個人情報を取得 - GIGAZINE

2022年04月14日 17時00分00秒 in 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.