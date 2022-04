ジャガイモの収穫量が「バナナ繊維の袋」で5倍になったという研究結果

発展途上国のジャガイモ栽培に壊滅的な打撃を与えている「 ジャガイモシストセンチュウ 」を「バナナ繊維が原料の紙袋」で抑制することができるという研究結果が発表されました。特に広範な被害が確認されているケニアで行われた小規模実験では、収穫量が最大5倍になったと報告されています。 Wrap-and-plant technology to manage sustainably potato cyst nematodes in East Africa | Nature Sustainability https://www.nature.com/articles/s41893-022-00852-5 Potato farmers conquer a devastating worm—with paper made from bananas | Science | AAAS https://www.science.org/content/article/potato-farmers-conquer-devastating-worm-paper-made-bananas ジャガイモシストセンチュウはトウガラシ・ジャガイモ・トマトなどの ナス科 植物と キヌア などの アカザ属 に寄生する 線虫 の一種で、「根に侵入して栄養を奪う」という生態が特徴。妊娠したメスが死後に変化する「 シスト 」という形態は薬剤耐性や乾燥耐性、寒冷耐性などを有し、シスト内で保護される卵は寄生植物が現れるまで10年以上も休眠状態を維持できるとされています。 北海道におけるジャガイモシストセンチュウの発生状況と対応|農畜産業振興機構 https://www.alic.go.jp/joho-d/joho08_000587.html 日本でもジャガイモ生産量の多い北海道においてジャガイモシストセンチュウの被害が例年確認されている状況ですが、ジャガイモシストセンチュウが特に猛威を振るっているのが 熱帯 の発展途上国。豊かな国では農薬という対抗手段が存在しますが、貧しい発展途上国では農薬に頼ることが出来ない上に、温帯より涼しい国では栽培できる「ジャガイモシストセンチュウに耐性を持つジャガイモ品種」が、熱帯では栽培不可。 輪作 も有効な手段の1つですが、ジャガイモで生計を立てている小規模農家はジャガイモよりも利益率の低い作物を輪作で育てたくないという事情も存在します。 このようにジャガイモシストセンチュウに悩まされているアフリカの農業従事者のため、「種芋をバナナ繊維の袋に入れてから植える」という手法を考案したのが国際熱帯農業研究所・国際昆虫生理生態研究センター・ノースカロライナ州立大学の合同研究チーム。長年にわたって「害虫に対して有効な化学物質を含んだ多孔質繊維の袋に入れてから植物の種を植えた場合、多孔質繊維から数週間かけてゆっくりと有効成分が放出される上に、種が発芽して害虫に対して十分抵抗力を持った頃合いで自然分解されて成長を阻害しない状態になる」という手法に取り組んできた研究チームは、さまざま試してきた多孔質繊維の中でもバナナの枝から採れる「バナナ繊維」が最適であることを発見しました。 実験の様子はこんな感じ。種芋をバナナの木の繊維でできた袋に入れて、そのまま植えます。

2022年04月01日 17時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1k_iy

