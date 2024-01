植物の根に電気刺激を与えると成長が促進されることが判明

Electronic “soil” enhances crop growth - Linköping University https://liu.se/en/news-item/elektronisk-jord-okar-tillvaxten-hos-grodor Zapping Baby Plant Roots With Electricity Boosts Growth by 50% : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/zapping-baby-plant-roots-with-electricity-boosts-growth-by-50 世界人口が増加する中で食糧問題も深刻化しており、 国連食糧農業機関(FAO) は2022年に飢餓に直面した人は 7億8300万人に達し 、2019年と比較して1億2200万人も増加したと報告しています。激化する食糧問題への解決策として、穀物や野菜などの収量を効率的に増やす方法に注目が集まっています。 水耕栽培 は土壌を使わずに水・栄養素・根を固定する足場のみを用いるため、他の農法よりも少ない水や肥料で植物を育てることができ、土壌が植物に適していない地域でも野菜などを収穫できます。また、露地栽培に比べて必要な作付面積が少なく、栽培設備を縦に重ねることもできるため、ビルや倉庫内に 次世代の「垂直農場」 を作ることも可能だとのこと。 リンシェーピング大学有機エレクトロニクス研究所の准教授であるエレニ・スタヴリニドウ氏は、「世界の人口は増加しており、気候変動も起きているため、既存の農法だけで地球の食糧需要をまかなえないことは明らかです。しかし、水耕栽培を利用すれば、都市でもよく管理された環境で食物を育てることができるのです」と述べています。 スタヴリニドウ氏らの研究チームは水耕栽培での収穫量を増加させるため、「オオムギの苗の根に一定の電圧をかける低電力な水耕栽培システム」を開発しました。このシステムでは、オオムギは「eSoil」と呼ばれる導電性の足場に固定され、5日間にわたり低電圧を加えられました。

2024年01月11日 08時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

