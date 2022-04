邪悪なツイートを「いいね」した人までまとめてブロックすることで一気にタイムラインの治安を向上させることが可能なツール「MegaBlock」

確認のウィンドウが出るので、「I confirm I want to nuke」と入力して「MegaBlock!」をクリックすると……

Twitterにはいろんな人が居るもので、時には信じられないほど邪悪なツイートでタイムラインの治安を悪化させてくることも。そんな邪悪なツイートをした人だけでなく、そのツイートを「いいね」した人までまとめてブロックすることでタイムラインの平和を取り戻せるツールが「 MegaBlock 」です。 MegaBlock | Nuke tweets in one click https://megablock.xyz/ Twitterでとんでもなく邪悪なツイートを発見してしまった時に……

2022年04月01日 21時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

