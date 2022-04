あの「明治ブルガリアヨーグルト」をアイス化した「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」実食レビュー、甘さと酸味が双方際立つ濃厚純白ヨーグルトアイス

どこのスーパーマーケットやコンビニエンスストアでも見かけるヨーグルトの定番「明治ブルガリアヨーグルト」をアイス化した「 明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 」が2022年3月28日に登場しました。アイスならではの濃厚なコクと明治ブルガリアの特徴であるほどよい酸味を両立させた一品とのことなので、実際に食べてみました。 明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート|株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/products/brand/bulgariafrozen/ 「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」のパッケージは、明治ブルガリアヨーグルトでおなじみの白と青が基調。

2022年04月01日

