Mozilla公式の無料捨てメアド生成サービス「Firefox Relay」がGoogle Chromeに対応＆転送可能容量が10MBに増加

ウェブサービスへの新規登録やオンラインショッピングの際にメールアドレスを入力すると、メールアドレスの流出や悪用などの被害を受ける可能性があります。この問題に対応するべく公開されたFirefoxの開発元・Mozillaのメール転送用の捨てメールアドレス生成サービス「 Firefox Relay 」が、2022年3月10日(木)に「 転送可能容量の増加 」「 Google Chrome向け拡張機能の提供 」「 メールマガジンのフィルタリング機能 」などの新機能に対応しました。 Latest Firefox Relay includes bigger attachment size and filters for promotional emails https://blog.mozilla.org/en/mozilla/latest-firefox-relay-includes-bigger-attachment-size-and-filters-for-promotional-emails/ Firefox Relayは無料で利用可能な捨てメールアドレス生成サービスで、ウェブサービスの登録時やオンラインショップでの買い物時など、メールアドレスの入力を求められた際に「自身のメールアドレスにメールを転送できるメールアドレス」を自動生成することが可能。実際にFirefox Relayを使う方法は、以下のリンク先で詳しく解説しています。 無料でアカウント作成時に使える捨てメアドを自動生成して本来のメールアドレスを守る「Firefox Relay」レビュー - GIGAZINE

2022年03月11日 12時00分00秒 in ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

