「Firefox 111」正式版リリース、Firefox Relayとの親和性が向上

今回の更新から、Firefox RelayユーザーであればFirefoxパスワードマネージャーから直接メールマスクを作成できるようになりました。 Email protection just got easier in Firefox https://blog.mozilla.org/en/mozilla/email-protection-just-got-easier-in-firefox/ この機能を利用するには、Firefox Relayにユーザー登録したFirefoxアカウントでサインインし、設定画面にて「ログインとパスワード」の「FirefoxのパスワードマネージャーでFirefox Relayを有効にする」をチェックします。

・関連記事

「Firefox 110」正式版リリース、OperaやVivaldiからのデータ移行をサポート - GIGAZINE



「Firefox 109」正式版リリース、Manifest V3がデフォルトで有効に - GIGAZINE



無料でアカウント作成時に使える捨てメアドを自動生成して本来のメールアドレスを守る「Firefox Relay」レビュー - GIGAZINE



DuckDuckGoがAIを活用した検索クエリ応答機能「DuckAssist」を発表、Wikipediaやブリタニカ百科事典などから答えを引っ張ってくる仕組み - GIGAZINE



ほとんどの人気アプリがユーザーデータの取り扱いについてウソをついているという指摘 - GIGAZINE



ペイウォール回避アドオン「Bypass Paywalls Clean」がFirefoxの公式アドオン配布サイトから削除される - GIGAZINE

2023年03月15日 09時35分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1c_sh

You can read the machine translated English article here.