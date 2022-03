2022年03月25日 14時00分 ネットサービス

Mozillaの開発者向け学習プラットフォーム「MDN」が有料サブスクプラン「MDN Plus」を追加



CSSやHTML、JavaScriptなどについて学ぶための、Mozilla公式の開発者向け学習プラットフォーム「Mozilla Developer Network(MDN)」に有料サブスクリプションプランの「MDN Plus」が登場しました。MDN Plusに加入すると、更新通知受け取り機能やお気に入り機能、オフライン機能が使えるようになります。



MDN Plus

https://developer.mozilla.org/en-US/plus



Introducing MDN Plus: Make MDN your own - Mozilla Hacks - the Web developer blog

https://hacks.mozilla.org/2022/03/introducing-mdn-plus-make-mdn-your-own/



Mozilla Formally Introduces MDN Plus As Its Developer Subscription Service - Phoronix

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Mozilla-MDN-Plus



Mozilla adds tiered subscription plans to MDN Web Docs • The Register

https://www.theregister.com/2022/03/24/mozillas_mdn_subscription/



MDNはCSSやHTMLなどのウェブ技術全般についてわかりやすい解説を幅広く掲載している学習プラットフォーム。16年の歴史や4万4000件超という記事掲載数を誇っていましたが、ユーザー体験などの課題から2022年3月1日にリニューアルを果たし、その流れとして新たに有料サブスクリプションプラン「MDN Plus」をリリースしました。





MDN Plusの内容について解説する公式ムービーが以下。



MDN Plus: More MDN, Your MDN. - YouTube





MDN Plusで使えるようになる機能の1つが「Collections(コレクション)」。コレクションはいわゆるお気に入り機能のことで、「Save」タブから登録名やメモを入力して「Save」をクリックすると……





コレクションページに保存されます。このコレクションページではキーワードでのフィルタリング、日付やタイトルでの並び替えが可能。また、自分が頻繁にアクセスするページを「Frequently viewed article(よく見るページ)」というカテゴリに自動登録してくれます。





2つ目の機能が「Notifications(通知)」。右上の「Watch」から「Watch page」を選択すると、そのページのコンテンツが何らかのメジャーアップデートを行った際に、通知が送られてくるようになります。





3つ目の機能は「Offline(オフライン)」。アカウントのアイコンから「Offline settings」を選択して……





「Enable Offline Storage」のトグルスイッチをオンにして、「Update now」をクリックすると、自動的に最新版のMDN Web Docsをダウンロードしてオフラインで扱えるようになります。





プランは無料の「MDN Core」と月額5ドル(約610円)の「MDN Plus 5」と、そして月額10ドル(約1210円)の「MDN Plus 10」があり、MDN Coreはコレクションと通知の登録数制限がある上にオフラインは不可で、MDN Plus 5は通知・コレクション・オフラインが無制限に利用可能。最上位のMDN Plus 10は主にMDNに支援を行いたい人向けのプランですが、新機能のアーリーアクセスが追加されるそうです。



MDN Plusはローンチ時点ではアメリカ・カナダのみ利用可能ですが、ローンチから数カ月以内に利用可能地域をフランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、オーストリア、オランダ、アイルランド、イギリス、スイス、マレーシア、ニュージーランド、シンガポールなどに拡大していくとのことです。