GoogleとMicrosoftが大量のスパム広告をDuckDuckGoなどの小規模検索エンジンに表示させていることが判明

インターネット上にはGoogleやBingといった有名な検索エンジンの他に、 DuckDuckGo や Ecosia などの小規模な検索エンジンも存在しています。これらの小規模検索エンジンはGoogleやBingの検索システムや広告ネットワークを利用していますが、GoogleとMicrosoftが小規模検索エンジンの検索結果に意図的に多くのスパム広告を表示させていることが判明しました。 New EU antitrust frontier emerges for Microsoft and Google: Spam ads – POLITICO https://www.politico.eu/article/microsoft-google-bing-spam-ads-advertising-market-eu-commission-margrethe-vestager-antitrust/ 世界で最も使われている検索エンジンであるGoogleや、Microsoftが運営する検索エンジンのBingは、その検索システムをDuckDuckGoやEcosia、 Lilo 、 Qwant 、 Startpage といった小規模検索エンジンに提供しています。これらの小規模検索エンジンはGoogleやMicrosoftと広告に関する契約を交わしており、小規模検索エンジンにはGoogleやBingと同様の広告が表示されるようになっています。 しかし実際には、小規模検索エンジンにはGoogleやBingとは異なる広告が表示されます。例えば、GoogleとGoogleの検索システムを利用しているStartpageで「apple」という語句を検索すると、Googleでは最上部にAppleの広告が1つ表示され、続けて Apple公式サイト へのリンクが表示されますが、StartpageではApple以外のウェブサイトの広告が3件表示され、Apple公式サイトへのリンクはページ下部に追いやられています。

2022年02月22日 11時21分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.