Googleの競合サービス・Tutaが「Google検索で突如自社サービスが表示されなくなった」と訴える

エンドツーエンド暗号化された世界で最も安全なメールサービスを自称する「 Tuta 」が、「GoogleはGoogle検索でTutaを意図的に表示しないようにしている」と訴えています。GoogleはメールサービスのGmailを運営しているため、Tutaは「GoogleはGmailの競合サービスであるTutaの利益と市場性に影響を与えており、これは デジタル市場法 (DMA)に違反するものです」と主張しました。 Google Search Is A Problem: How Google Is Crushing Tuta. https://tuta.com/blog/google-search-problem

2024年04月18日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

