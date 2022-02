人工衛星経由でどこでもインターネットが使える「Starlink」を実際に使ってわかったという問題点とは？

宇宙企業・SpaceXが提供する「Starlink」は、人工衛星を経由して提供されるインターネットサービスで、インフラ整備が不十分な地域であってもインターネットが利用できるところが長所であり、利用したベータテスターの多くが 「驚くべきパフォーマンスだった」とサービスを称賛する意見 を投稿しています。しかし、利用者の1人である技術者のジェフ・ギアリング氏は、実際にサービスを利用した上で、「Starlink」に存在する具体的な問題点を複数挙げています。 I took down Starlink (but I haven't cancelled) | Jeff Geerling https://www.jeffgeerling.com/blog/2022/i-took-down-starlink-i-havent-cancelled

2022年02月05日 23時30分00秒 in メモ, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

