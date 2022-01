2022年01月20日 14時00分 メモ

Googleがブロックチェーン技術に本腰、仮想通貨に本格参入か



MetaやTwitterなどの競合他社が仮想通貨やメタバースに多大な投資を行う中、これまで目立った動きを見せてこなかったGoogleが、新たにブロックチェーン技術を専門とする部門を立ち上げことが、海外メディア・Bloombergの報道により明らかになりました。



Google Forms Blockchain Group Under Newly Appointed Executive - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-19/google-forms-blockchain-group-under-newly-appointed-executive



Google (GOOG) Hires PayPal (PYPL) Vet to Reset Strategy After Banking Retreat - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-19/google-hires-paypal-vet-to-reset-strategy-after-banking-retreat



Google Hires PayPal Veteran as Part of Crypto Push

https://www.coindesk.com/business/2022/01/19/google-hires-paypal-veteran-as-part-of-crypto-push-report/



Google Creates Blockchain Unit, Hires New 'Founding Leader' - Blockworks

https://blockworks.co/google-creates-blockchain-unit-hires-new-founding-leader/



Bloombergは2022年1月20日に、「Googleの検索・広告事業に長年携わってきたShivakumar Venkataraman氏が、『ブロックチェーンと次世代の分散コンピューティングおよびデータストレージ技術』に焦点を当てた新部門を指揮することが明らかになりました」と報じました。



Bloombergが入手したGoogle内部の電子メールには、Venkataraman氏が仮想現実(VR)や拡張現実(AR)に関するさまざまな取り組みを行う部門である「Labs」の設立時のリーダーになるとも記載されていたとのこと。Googleの広告事業のベテランであるVenkataraman氏は、以前分散コンピューティング技術に関する研究を発表したことがあるなど、ブロックチェーンの分野にも明るい人物です。





Bloombergは同日、GoogleがPayPalの元幹部であるアーノルド・ゴールドバーグ氏を決済部門の責任者として採用したことも報道しました。ゴールドバーグ氏は、PayPalではチーフ・プロダクト・アーキテクトとゼネラル・マネージャーを兼任し、PayPalの決済と金融サービス事業の中核を担っていたとのこと。



Googleのコマース担当社長で、同じくPayPalの元社員であるビル・レディー氏は、「ゴールドバーグ氏の就任は、仮想通貨を含むより幅広い金融サービスと提携するための広範な戦略の一部です」と述べています。Googleは、バンキングサービス「Plex」を2021年に断念しており、今回の動きはPlexに代わる金融分野進出の足がかりになるとみられています。



レディー氏はBloombergの取材に対し、「仮想通貨は私たちが大いに注目している分野です。ユーザーからの要望や商取引での需要が進化するにつれて、私たちも進化するでしょう」と述べて、仮想通貨への取り組みをほのめかしました。