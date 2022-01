2022年01月20日 11時05分 ネットサービス

創業17年のパスワード管理サービス「1Password」がカナダ企業最高額の700億円超を調達、ライアン・レイノルズやスカーレット・ヨハンソンも出資



老舗パスワード管理サービスの1Passwordが2022年1月19日に、カナダの企業としては最高額の6億2000万ドル(約700億円)の資金を調達し、会社の評価額は68億ドル(約7770億円)になったと発表しました。同社はこの資金で、従業員の数を570人から1000人以上に倍増させる予定です。



1Passwordは2019年に、MetaやSpotifyに出資したことで知られているベンチャーキャピタル・Accel Partnersが主導するシリーズAラウンドで2億ドル(約220億円)を調達し、2021年7月のシリーズBラウンドでは評価額20億ドル(約2200億円)の企業として1億ドル(約110億円)を調達しました。そして、今回のシリーズCラウンドで6億2000万ドルの資金を調達し、調達後の評価額は68億ドルになったとのこと。





1Passwordは、この資金調達の規模はカナダの企業としては史上最高としています。また、投資会社・ICONIQ Growthが主導する今回の資金調達ラウンドには、ライアン・レイノルズ、スカーレット・ヨハンソン、ロバート・ダウニー・Jr.、アシュトン・カッチャーなどのハリウッドスターも参加しました。



1Passwordのジェフ・シャイナーCEOは発表声明の中で「このような素晴らしい人たちが、私たちのコミュニティの一員になることを選んでくれたことは、現実離れしていてまるで夢のようです。私たちに対する彼らの信頼は、私たちの仕事がいかに重要なものであるかを気づかせてくれました」とコメントしました。





1Passwordは、2021年に1Passwordのパスワードを安全に共有できる「Psst」やSafariの拡張機能としてパスワード管理ができる「1Password for Safari」をリリースしているほか、メールサービスのFastmailと共同してメールアドレスとパスワードをサイトごとに生成できる「Masked Email」をスタートさせました。



事業規模の拡大に伴い、1Passwordの従業員数も2020年の177人から記事作成時点では約570人に急増しているとのこと。1Passwordはさらに、今回得た資金を活用して従業員数を1000人以上に倍増させる予定としています。



シャイナーCEOは、1Passwordの目標について「ここ数年の出来事により、誰もが強いストレスを感じており、そのことがセキュリティに与える影響も徐々に顕在化しつつあります。私たちの使命は、セキュリティと利便性の間にある衝突を和らげることであり、その実現に向けた機運はこれまでにないほど高まっています」とコメントしました。