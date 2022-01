「充電池より使い捨ての方が高性能」「単三電池は重い電池ほど長持ち」など単三アルカリ電池に関する俗説を徹底検証した結果が公開中

量販店の店頭やネットショップで電池を買おうとして、どれがいいのか迷ってしまった経験がある人は多いはず。アルカリ電池は、マンガン電池に比べて長時間安定した電圧・電流を維持できるので、特に一般的な規格の単三アルカリ電池は懐中電灯や携帯オーディオ機器、おもちゃやゲームのコントローラーなど幅広い製品の動力源となっています。そこで、太陽光発電や電化製品の専門家が、市販されているさまざまな単三アルカリ電池や充電池の性能を実際に計測して、その分析結果を公開しました。 Great AA Alkaline Battery Test – Pt 1: Battery Testing Fundamentals | Gough's Tech Zone https://goughlui.com/2016/12/19/great-aa-alkaline-battery-test-pt-1-battery-testing-fundamentals/ Great AA Alkaline Battery Test – Pt 2: The Contenders | Gough's Tech Zone https://goughlui.com/2016/12/19/great-aa-alkaline-battery-test-pt-2-the-contenders/ Great AA Alkaline Battery Test – Pt 3: The Results | Gough's Tech Zone https://goughlui.com/2016/12/19/great-aa-alkaline-battery-test-pt-3-the-results/ オーストラリア・ウエスタンシドニー大学でエンジニアリングを研究しているGough Lui氏によると、一口に電池と言ってもその性能は千差万別とのこと。例えば容量の場合、「容量が1000mAhで電圧が1.5Vの電池と500mAhで3Vでは同じエネルギーを持っている」ことになるため、一概に容量の値が大きければ高性能というわけではありません。電流と電圧を掛け合わて「ミリワット時(mWh)」を計算すれば電池の電力量を把握できますが、 公称電圧 は温度をはじめとするコンディションによって大きく変動するので、メーカーの情報や簡単な測定だけでは電池の実力を知ることはできないのだそうです。 そこでLui氏は、以下の条件で市販の単三電池を片っ端から測定して比較する実験を行いました。 ・エアコンで室内温度を21度に設定 ・電圧降下による誤差が出ないよう AWG 16の電線を使用 ・自分でレビューして信頼性を確認した電力テスターである B&K Precision Model 8600 で計測 ・一般的な2000mAhの1.2Vニッケル水素電池と同じ「5時間で400mAの放電」を想定して0.48Wの条件で測定 ・一般的なデバイスが必要とする電圧の下限である0.8Vでテスト終了

