新型コロナの影響で大学入学者数が100万人以上減少、経済への影響が懸念される

・関連記事

パンデミックがナイジェリアの大学生をサイバー犯罪者に転身させている - GIGAZINE



「天安門事件」を論じた中国人学生への嫌がらせを非難する書簡をアメリカの大学の学長が公開 - GIGAZINE



大麻の使用は大学生の学業成績にどのような影響を与えるのか? - GIGAZINE



オンライン授業は「2倍速で見ても理解度は下がらない」という研究結果 - GIGAZINE



2022年01月17日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.