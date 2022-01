文章の入力位置を示す「点滅するカーソル」は1960年代に誕生した

人々がメールの文章やSNSのメッセージを入力している時、画面には次の文字や記号が入力される位置を示す「点滅するカーソル」が表示されています。あまりにも身近すぎて深く考えたことがない人も多いかもしれませんが、もし入力画面のどこにも点滅するカーソルがなかったら、一体どこに次の文字が現れるのかを知るのは難しいはず。そんな点滅するカーソルが誕生したのは意外に古く1960年代とのことで、ウェブメディアのInverseが誕生の歴史について解説しています。 54 years ago, a computer programmer fixed a massive bug — and created an existential crisis https://www.inverse.com/innovation/blinking-cursor-history 初期のコンピューター端末を使う多くの人々が悩まされたのが、「次の文字が入力される場所を示す目印がない」という問題です。使用できる画面が非常に小さいこともあり、1960年代のコンピューター端末ではテキストの途中に別の言葉を挟んだり、単語を削除したりすることが非常に困難だったとのこと。

2022年01月13日 09時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

