「ノートン 360」で仮想通貨マイニング機能が自動インストールされる件に批判の声

多数のユーザーが利用しているアンチウイルスソフト「ノートン 360」が、アップデートにより、仮想通貨マイニング用の新機能「ノートン クリプト」も自動的にインストールされる仕様となったことに対して批判が集まっています。



ノートン 360に搭載されたマイニング機能「ノートン クリプト」は、インストールされたPCがアイドル状態の時に仮想通貨のイーサリアムをマイニングするという機能です。ノートン クリプトは「新機能」として追加されたものですが、「ノートン 360」とは別個に「NCrypt.exe」という実行ファイルで提供されているもの。利用には一定のシステム要件を満たしている必要があり、また、利用にあたってはユーザーが自ら機能をオンにするオプトイン方式が採用されています。





ただし、仮想通貨のマイニングや取引にかかる手数料はノートンによって固定化されているものではなく、市況やその他の要因により変動します。そのため、ユーザーが引き出そうとする仮想通貨の額が手数料を下回る場合に引き出しがブロックされてしまい。このことがユーザーを混乱させていると、セキュリティニュースサイトのKrebs on Securityは説明しています。



アンチウイルスソフトにマイニングソフトが追加されるという今回の件に関し、ノートン クリプト関連のコミュニティページでは複数の批判の声が寄せられています。ユーザーの1人であるCavehomme1氏は「ノートンがアンチウイルスソフトにマイニング機能を導入することがいいことだと一体誰が考えるでしょう。ノートンは独自のマイニング機能ではなく、マイニング関連のハッキングを検知する機能を導入すべきです」と述べました。



Krebs on Securityは「ノートン クリプトの最も懸念すべき点は、知識の乏しい数百万人のインターネットユーザーを仮想通貨の世界に導いていることだと思います。仮想通貨の取り扱いには独特のセキュリティやプライバシーの問題が付きまとうため、仮想通貨に触れるユーザーは自身のレベルを上げていく必要があります」と指摘しました。