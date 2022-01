「ゲーマー向けハンドマッサージ器」が日本から爆誕

ゲームをプレイしているとコントローラー・マウス・キーボードなどの操作で手指を酷使し、手の疲れや緊張からパフォーマンスがガタ落ちしてしまうことがあります。そんな中、手指を酷使しがちなゲーマー向けに最適化されたハンドマッサージ器が日本発のゲーミング家具ブランドである Bauhütte から登場し、話題となっています。 ハンドマッサージャー MSG-01H | Bauhütte® https://www.bauhutte.jp/product/msg01h/ Japan Is Releasing A Desktop Hand Massager Device For Gamers https://kotaku.com/behold-a-japanese-hand-massaging-device-for-gamers-1848285815 話題となっているゲーマー向けハンドマッサージ器はBauhütteが2021年12月22日に発売した「 ハンドマッサージャー MSG-01H 」です。「ハンドマッサージャー MSG-01H」の商品紹介ページを確認すると、「ゲームで凝った手指をケア万全の状態で試合に挑もう!」「ゲームで溜まった手の疲れを癒やす新習慣を取り入れて、いつでも己の力を最大限に発揮できる万全の状態をキープしよう」といったゲーマー向け製品であることを示す文面がズラリ。紹介ページには「ハンドマッサージャー MSG-01H」がエナジードリンクやゲーミングマウスといったゲーマーっぽいグッズと共に卓上に置かれた写真も掲載されています。

2022年01月04日 10時35分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

