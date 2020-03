2020年03月05日 20時00分 ハードウェア

日本メーカーの「ゲーミングベッド」が「最強」「死ぬならこの上がいい」と海外で話題に



ゲーミング家具ブランドBauhutteが自社ブランドの製品を組み合わせて完成させられる「ゲーミングベッド」を発表しました。このゲーミングベッドは大きな反響を呼び、海外のゲームメディアが「ゲーミングチェアを超えた」「死ぬならこの上がいい」と絶賛しています。



予算10万円。ゲーミングデスクの最強レイアウト12選 | Bauhütte®

https://www.bauhutte.jp/bauhutte-life/making-gaming-desk/



This Japanese gamer bed is gaming's final form | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/japanese-gaming-bed/



The gaming chair has been replaced by the gaming bed - The Verge

https://www.theverge.com/2020/3/2/21161517/gamer-bed-bauhutte-gaming-furniture-price-design



ごく普通のベッドに、Bauhutteの「ベッドデスク」「昇降式ヘッドボード」「ヘッドホンハンガー」(参考合計予算6万3750円)を組み合わせて完成できるというゲーミングベッドが以下。このゲーミングベッドはBauhutteの「予算10万円。ゲーミングデスクの最強レイアウト12選」という企画の中で発表されました。





そのまま起き上がるだけでゲームをプレイ可能。なお、モデルが着ているのは同じくBauhutte製「ゲーミング着る毛布」。





昇降式ヘッドボードにタブレットアームを設置するとアニメなどの映像作品を鑑賞しながら眠りに就くことが可能。





さらにお菓子やドリンクを大量にストックできる「エナジーワゴン」「スリムボトルラック」に快適性を高める「ゲーミングソファ」「ロングサイドテーブル」(参考合計6万2550円)を追加したゲーミングベッドの究極系はこんな感じに。





ゲーミングソファを背もたれにリラックスしてゲームをプレイできます。





寝ながら映像作品を鑑賞しつつスナック菓子をつまんで堕落しまくることも。





Bauhutteは「目が覚めて、ベッドからデスクに移動する。それだけのことがなぜこんなにも面倒なのでしょうか?この問題、ゲーミングベッドが解決します」と記しています。



このBauhutteのゲーミングベッドは海外でも大きな反響を呼びました。ゲーム系ニュースサイトのPCGamerは「このベッドの登場によって全てのゲーミング関連製品が過去のものになった」と絶賛。「残りの問題はトイレだけ」と記しています。





IT系ニュースサイトのThe Vergeは「このゲーミングベッドを自分の墓にしたい」と記して、「死ぬならこの上がいい」という旨を表明。ただ、「マスクは何のため?」「2人同時に寝られるゲーミングベッドはない?」「赤色は攻撃的なので、もっと控えな方が」「アメリカ人向けサイズのゲーミング着る毛布が欲しい」などの質問・要望も出ていました。



なお、PCGamerはゲーミングベッド以外の製品として、Bauhutteの「ゲーミングキャンプ」を推しています。ゲーミングキャンプが実際どんなものなのかは、以下の記事を読むとわかります。



