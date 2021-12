「腸内細菌が自閉症を引き起こす」という説は誤りである可能性

Gut bacteria don't cause autism. Autistic kids' microbiome differences are due to picky eating https://theconversation.com/gut-bacteria-dont-cause-autism-autistic-kids-microbiome-differences-are-due-to-picky-eating-170366 「自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障害といった発達障害を包含した 自閉スペクトラム症(ASD) の人々は、便秘や下痢といった腸の問題を経験する可能性が高い」という観察結果から、腸内細菌叢と自閉症の関係について注目が集まっています。これまでに、「ASDの人の腸内細菌叢をマウスに与えると自閉症のような行動を取る」という 研究結果 や、「腸内細菌叢を利用したセラピーが自閉症の症状を緩和する」との 研究結果 、さらに「ASDの子どもたちと非ASDの人々は腸内細菌叢に違いがある」という 研究結果 などが報告されています。 これらの研究結果から、一部の研究者らは「腸内細菌叢が自閉症を引き起こしている」とする説を唱えていますが、クイーンズランド大学の Chloe Yap 博士らは、「この興奮は見当違いです」と主張しています。全ての研究結果を比較検討すると、 腸内細菌叢と自閉症を結びつける証拠には矛盾があり、多くの研究は科学的設計に重大な問題を抱えている とのこと。 ところが、科学的な不確実性にもかかわらず、自閉症と腸内細菌叢を結びつける誇大宣伝は勢いを増しており、自閉症の治療をうたう根拠のない「腸内細菌セラピー」や「食事療法」も登場しているそうです。Yap博士らは、これらの治療法は有効性と安全性が不足している上に、健康にも悪影響を及ぼしかねないと指摘しています。

2021年12月25日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

