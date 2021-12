2021年12月21日 11時05分 ハードウェア

GoogleがWi-Fiルーター「OnHub」のサポートを終了すると発表



Googleが2015年に発売したWi-Fiルーターの「OnHub」について、「2022年12月19日でソフトウェアサポートを打ち切る」と発表しました。



Support for OnHub routers ending in 2022 - Google Nest Help

https://support.google.com/googlenest/answer/11257354



Google is killing off its OnHub routers, easing the pain with Nest Wifi discounts

https://www.androidpolice.com/onhub-ded-in-2022/?scrolla=5eb6d68b7fedc32c19ef33b4



Google will stop updating its OnHub Wi-Fi routers soon

https://www.xda-developers.com/google-onhub-shutdown/



Google ending OnHub router support & Home control in 2022 - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/12/20/google-onhub-router-2022/



2015年に発売されたOnHubは、Wi-Fi b/g/n(3×3)、a/n/ac(3×3)のサポートや最大1000Mbpsという通信速度を備えており、「Google On」という専用アプリによる通信状況の監視やトラフィックのチェックも可能という、Google初のWi-Fiルーター。当時の発表によると、最大128台という同時接続によって、スマートホームのハブという役割を担う存在とされていました。



GoogleがWi-Fiルーター「OnHub」を発売、家庭用インターネットのすべての掌握を狙う - GIGAZINE





このOnHubについて、Googleは新たに「2022年12月19日でソフトウェアサポートを打ち切る」と発表しました。Googleによると、この期日以降もWi-Fiルーターとして基本的な役割は果たすものの、Google Onの後継であるGoogle Homeアプリを使ったネットワーク設定の変更やデバイスの追加、速度テストの実行や「ねえ、Google。Wi-Fiを一時停止して」といったGoogleアシスタントによる制御などの一部機能が制御されるとのこと。また、パフォーマンスに関する保証も行われなくなるそうです。



この一方的ともいえるサポートの打ち切りについて、Googleは2020年に発売した「Nest WiFi」への移行を促しており、既存のOnHub所有者に対するサポート打ち切りの通達に40%オフクーポンを添付しているとのことです。