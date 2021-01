免許なしで使える6GHz帯まで拡張した「Wi-Fi 6E」の認定プログラムがスタート

・関連記事

Wi-Fiの命名ルールがシンプル化、次世代規格の「IEEE 802.11ax」は「Wi-Fi 6」に - GIGAZINE



電波の混雑した環境でも回線速度が落ちない次世代無線規格「Wi-Fi 6」は何が進化するのか - GIGAZINE



6GHz帯が利用可能になった無線LANの新規格「Wi-Fi 6E」が発表される - GIGAZINE



6GHz帯の無免許利用をFCCが承認、高速な無線LAN新規格「Wi-Fi 6E」が使用可能に - GIGAZINE



Qualcommから6GHz帯の「Wi-Fi 6E」対応スマホ向け通信チップが登場、最新のBluetooth 5.2もサポート - GIGAZINE



2021年01月08日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.