1940年代に生まれたトランプマジック「The Magic Separation」のトリックとは？

トランプを使ったテーブルマジックには多種多様な種類が存在しますが、トリックなどの仕掛けを一切必要せず、人間の錯覚を利用したタイプのものも存在します。その中でも1940年代に開発されて現代のさまざまなマジックの祖になっているという「The Magic Separation」と呼ばれるマジックについて、数学専門誌であるChalkdustが数学的見地から解説を行っています。 An odd card trick - Chalkdust https://chalkdustmagazine.com/features/an-odd-card-trick/ The Magic Separationは表向きのカード10枚と裏向きカード10枚を使ったトランプマジック。流れとしては、演者がカードを表裏を変えない状態でごちゃごちゃに混ぜます。十分に混ざった後に10枚ずつに分けて、片方のセットを観客に渡します。そして、観客に渡されたセットに含まれるカードの表裏の枚数を演者は自由に当ててみせる、というものです。

2021年12月19日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

