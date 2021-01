人は「視線」を物理的特性を持ったビームのようなものだと暗黙のうちに考えている

人間は視線に敏感な生き物であり、アイコンタクトでコミュニケーションを取ることができるだけでなく、日常のふとした瞬間に「誰かに見られている」と感じることもあります。近年の研究では、「人は視線を物理的特性を持ったビームのようなものだと暗黙のうちに考えている」ことが判明していると、科学系メディアのScientific Americanが解説しています。 When Our Gaze Is a Physical Force - Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/when-our-gaze-is-a-physical-force/

2021年01月06日

