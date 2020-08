トランプを1枚だけシャッフルすることを繰り返して「完全に混ざった状態」にできるのか？

「何度トランプをシャッフルしてもキレイに混ざらない」という状況を経験したことがある人も多いはず。ジョージア工科大学で機械学習やデータ駆動型システムのインターフェイス開発について取り組んでいる フレッド・ホーマン 氏が、「トランプを1枚だけシャッフルして完全に混ざった状態にするためには、試行を何回繰り返す必要があるのか?」という疑問を独自に調査しています。 The Math of Card Shuffling https://fredhohman.com/card-shuffling/ オーバーハンドシャッフル や リフルシャッフル 、 ヒンドゥーシャッフル など、ひとくちに「シャッフル」といっても、さまざまな方法があります「どのシャッフルが効率的なのか」についての研究は多数行われており、2つに分けたカードを噛み合わせながら混ぜるリフルシャッフルでは、「7回」の試行でカードをランダムにできることが分かっています。 トランプのシャッフルにおける可視化と最適な組み合わせに関する検討 (PDFファイル) https://www.ipsj.or.jp/award/9faeag0000004f1r-att/CF-011.pdf

・関連記事

「ルービックキューブの面を完全にシャッフルするには何回動かせばいいのか?」は数学では超難問 - GIGAZINE



数学者が発明した「ピザを平等に食べやすくカットする方法」 - GIGAZINE



限られたマジシャンのみが使える世界最大の手品専用の種明かしサイト「Art of Misdirection」とは? - GIGAZINE



2020年08月07日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.