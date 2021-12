忍者アクション漫画「NARUTO-ナルト-」のアニメ20周年記念PV公開

・関連記事

「NARUTO」でナルトやカカシが手で結ぶ印をニューラルネットワークで自動認識する試み - GIGAZINE



ナルト走りでエリア51に侵入してエイリアンを確認するイベントに180万人が参加表明する異常事態に - GIGAZINE



アニメ業界は将来を見据えて作品作りと人材育成を進めなければならない、動画協会の布川理事長が語る - GIGAZINE



2022年冬開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



2021年12月18日 14時00分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.