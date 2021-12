「手描きホログラム」の作り方

・関連記事

スマホの映像を家にある物を使って3Dホログラムにする方法 - GIGAZINE



手を触れていないのに立方体が動いているように見える紙のトリックアート - GIGAZINE



本物の3Dホログラム写真を家庭で簡単に印刷できる「Desktop 3D Hologram Printer」が登場 - GIGAZINE



現実空間にホログラムを投影する「HoloLens」デモがすさまじすぎて必見レベル - GIGAZINE



3Dホログラムの初音ミクを手のひら上で踊らせる食玩「ハコビジョン初音ミク」で完全オリジナルの美麗映像を使ったライブを体験してみた - GIGAZINE

2021年12月18日 18時00分00秒 in 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.