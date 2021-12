2021年12月17日 11時00分 ネットサービス

巨大ネット掲示板「Reddit」が株式公開手続きを開始



オンライン掲示板サイトとして知られる「Reddit」が、新規株式公開(IPO)に向けてアメリカ証券取引委員会への書類提出を行ったことを明らかにしました。



Reddit Announces Confidential Submission of Draft Registration Statement Related to Proposed Public Offering - Upvoted

https://www.redditinc.com/blog/reddit-announces-confidential-submission-of-draft-registration-statement-related-to-proposed-public-offering





Reddit files to take the company public - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/15/22838901/reddit-going-public-sec-s-1-filing-confidential



Redditは2005年創業。2021年1月時点で、デイリーアクティブユーザー数が5000万人以上、アクティブなコミュニティ数が10万以上、月間PV数が500億以上という、巨大掲示板サイトです。





ニュースリリースによると、Redditは現地時間2021年12月15日、アメリカ証券取引委員会に対して、普通株式の新規公開計画に関する登録届出書(Form S-1)の草案を秘密裏に提出したとのこと。



新規株式公開の募集株式数および募集価格帯は未定で、証券取引委員会による審査後、市場その他の状況を鑑みた上で実施されます。



Redditの広告収入は2021年第2四半期時点で前年と比べて約3倍増しの1億ドル(約110億円)に達しており、評価額は100億ドル(約1兆1300億円)以上とみられています。



