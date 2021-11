2021年11月29日のヘッドラインニュース

2021年12月1日からNetflixでの配信がスタートするアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」のオープニング映像がYouTubeで公開されています。 アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」OP映像 - YouTube ©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SO 製作委員会 制作は、第1部~第3部のOP映像を担当した神風動画。OP曲はichigo from 岸田教団&THE明星ロケッツによる「STONE OCEAN」で、本編と同じく2021年12月1日(水)にデジタル配信開始となります。

・1つ前のヘッドライン

2021年11月26日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2021年11月29日 18時54分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.