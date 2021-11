2021年11月15日 10時43分 メモ

ビットコインが4年ぶりのメジャーアップデート「Taproot」を導入



暗号資産最大手のビットコインに、署名方式を「シュノア署名」に切り替えて取引のプライバシーとセキュリティを向上させるメジャーアップデート「Taproot」が導入されました。案としては2018年に提出されたもので、3年越しの実装となります。



Bitcoin's long-anticipated Taproot upgrade is activated

https://www.theblockcrypto.com/linked/124276/bitcoin-taproot-activated



What investors should know about the bitcoin Taproot upgrade

https://www.cnbc.com/2021/11/12/what-investors-should-know-about-the-bitcoin-taproot-upgrade.html



ビットコインはこれまでも大小さまざまなアップデートが行われてきました。特に大きな変更としては、2017年8月に導入されたブロック制限緩和の「Segwit」が知られています。このときは、Segwit導入のソフトフォーク派と、UAHFという別の方式を用いるハードフォーク派で意見が分かれました。



「Bitcoin(ビットコイン)」分裂問題とは?何がどうなると分裂してしまうのかよくわかる図も - GIGAZINE



By DennisM2



「Taproot」はこの「Segwit」以来、約4年ぶりとなる大型のアップデート。署名方式を「シュノア署名」に切り替えることで、取引時の匿名性向上やスマート・コントラクトの速度向上・コスト低下が期待されています。導入にあたってはコミュニティにおいて複数回の投票が行われ、90%以上の賛成票が集まり導入が決定しました。



ビットコインに2017年の分裂騒動以来の大規模アップデート「Taproot」が適用予定 - GIGAZINE





アメリカのニュースメディア・CNBCによると、暗号資産の投資信託を行っているBitwise AssetManagementのキャサリン・ダウリング氏はTaprootを「ビットコインプロトコルの次の革新の基盤になるもの」と評価し、「Taprootにより主にスマートコントラクトに焦点を当てたビットコインの革新の新たな波が起きると期待しています」と述べたとのことです。