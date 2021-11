2021年11月07日 23時55分 メモ

行方不明の少女がDVを示すハンドシグナルのおかげで救助される



手のひらを見せながら、まず親指を内側に折って4本指を示し、続いて4本指を折って親指を握り込むというハンドシグナルは、家庭内暴力に遭っていて助けを求めていることを示します。TikTokなどで広がるこのシグナルのおかげで、連れ去られて行方不明になっていた少女が救出されたことが報じられています。



Missing N.C. teen found after using TikTok hand sign alerting she was in danger

https://www.nbcnews.com/news/us-news/missing-n-c-teen-found-after-using-tiktok-hand-sign-n1283401





報道によると、ケンタッキー州で高速道路を走行していたドライバーが、他の車からDVのハンドシグナルを示す少女に気づいて警察に通報。少女は救出され、少女を連れ回していた男は逮捕されました。



救出されたのは、ノースカロライナ州アッシュビルで両親のもとから姿を消した16歳の少女。61歳の男の車で、ノースカロライナ州からテネシー州、ケンタッキー州、オハイオ州と連れ回されていました。





ローレル郡保安官事務所によると、逮捕された男の携帯電話からは「若い女性を性的に描写したもの」が見つかっているとのこと。男は不法監禁、および12歳以上18歳未満の未成年者による性行為を示す資料の所持の罪に問われていて、ローレル郡矯正センターに現金保釈金1万ドル(約113万円)で拘束されています。



本件で用いられたハンドシグナルは、パンデミック下で、特に虐待や暴力の危険にさらされている人が助けを求めることが難しくなる中、ビデオ通話アプリでも助けを求めていることを安全に示せるようにとカナダ女性財団(Canadian Women's Foundation)が定めたものです。





以下のムービーでは実際にどのように使われるのかが示されています。



Violence at Home #SignalForHelp - YouTube





バナナブレッドのレシピを聞きたい、と電話してきた女性。しかし、目的はレシピではありません。





話をしながら、カメラに向かって開いた手を見せた女性。





親指を曲げ……





続いて他の指を曲げ、親指を握り込みました。この動きであれば、後ろにいる男性に気づかれることなく、暴力を受けていることを告発できるというわけです。