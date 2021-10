iPhone 13 Pro Maxの製造コストは約5万円で原価率は36.5％という新たな分析結果

・関連記事

「iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max」まとめてフォトレビュー、新色の魅力を徹底的に撮りまくってみた - GIGAZINE



ついに登場の「iPhone 13」シリーズと先代「iPhone 12」シリーズ合計8モデルの外見&性能を徹底比較、iPhone 13はiPhone 12から買い換えるべきデバイスなのか? - GIGAZINE



「Pixel 6 Pro」と「iPhone 13 Pro Max」のカメラの違いを徹底比較したムービーが公開中 - GIGAZINE



2021年10月29日 13時08分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.