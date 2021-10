iPhone 13 Proをバラバラ分解、製造コストは約6万3000円と推計

技術解析レポートを発行しながらマイクロエレクトロニクス業界向けに技術・知財コンサルタントを行う TechInsights が、iPhone 13 Proをバラバラに分解し、使用されているコンポーネントを特定することでその製造コストを算出しています。 Apple iPhone 13 Pro Teardown | TechInsights https://www.techinsights.com/blog/teardown/apple-iphone-13-pro-teardown iPhone 13 Pro costs Apple $21 more to build than iPhone 12 Pro, study finds | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/21/10/04/iphone-13-pro-costs-apple-21-more-to-build-than-iphone-12-pro-study-finds TechInsightsが分解したのは、iPhone 13 Proの256GBモデルとiPhone 13の256GBモデルの2つ。iPhone 13 Proの製造コストについて、TechInsightsは「A15 Bionic、NANDメモリ、ディスプレイサブシステムの価格推定コストの増加および、非電子コストの合計に影響を与えたメイン エンクロージャー のコスト増加により、製造コストがiPhone 12 Proよりも高くなった」と記しています。 以下の表はiPhone 13 Pro(左)、iPhone 12 Pro(真ん中)、Galaxy S21+5G(右)の推定製造コストを比較したグラフ。なお、Galaxy S21+5Gもメモリは256GBのモデルの製造コストを算出しています。製造コストはiPhone 13 Proが570ドル(約6万3000円)、iPhone 13が548.5ドル(約6万1000円)、Galaxy S21+5Gは508ドル(約5万6000円)です。iPhone 13 ProはiPhone 12 Proよりも製造コストが28.5ドル(約3200円)高くなっています。

2021年10月05日 10時29分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

