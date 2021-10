効果が長時間持続する新型コロナウイルスの抗体が発見される、免疫不全患者のコロナ対策に光明

スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) が4~6カ月間体内に存在し続けられる新型コロナウイルスの抗体の同定に成功しました。この抗体の登場により免疫不全の人々における効果的な新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策が可能になることが期待されています。 A highly potent antibody effective against SARS-CoV-2 variants of concern: Cell Reports https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)01278-X

2021年10月13日 13時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

