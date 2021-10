2021年10月04日 05時00分 サイエンス

「冷たいシャワー」が病気を減らすとの研究結果、減量やメンタルヘルス改善の効果も



日本には、精神統一や健康などを目的に滝の水を浴びる滝行という修行があります。わざわざ滝に打たれなくても、家で冷たいシャワーを浴びたり水風呂に入ったりするだけで健康上のさまざまな効果が得られるということが、複数の研究により分かってきました。



Cold showers are said to be good for you – here's what the evidence shows

https://theconversation.com/cold-showers-are-said-to-be-good-for-you-heres-what-the-evidence-shows-167822



◆冷たいシャワーを浴びると体調が崩れにくくなる

イギリス・ハートフォードシャー大学の心理学・スポーツ科学研究センターで所長を務めているリンゼイ・ボトムス氏によると、人が冷たいシャワーを浴びるようになったのは19世紀初頭とのこと。当時のイギリスの精神病院や欧米の刑務所では、「炎症を起こした脳を冷やす治療」という名目で、収容者に対して冷たい水が浴びせられていました。





半分拷問のような形で始まった冷たいシャワーによる健康法ですが、オランダで行われた大規模な実験により、実際に健康上のメリットがあることが確かめられました。この研究では、まず18~65歳の参加者3000人を集めて、1ヶ月間毎日温かいシャワーを浴びるよう依頼しました。参加者は「温かいシャワーを浴びるだけのグループ」と、「温かいシャワーを浴びた後冷たいシャワーを浴びるグループ」の2つに分けられました。



実験期間終了から3カ月後に、参加者が病気休暇をとった日数を調査したところ、「温かいシャワーを浴びた後冷たいシャワーを浴びたグループ」はもう一方のグループに比べて、病気休暇をとった日数が29%減少したことが分かりました。冷たいシャワーを浴びる時間は、30秒・60秒・90秒の3段階に分かれていましたが、冷たいシャワーを浴びる時間は実験結果に影響を与えなかったとのことです。



◆免疫の向上・神経の活性化・血行の促進

冷たいシャワーを浴びると病気になりにくくなる理由は、はっきりとは分かっていませんが、チェコで行われた研究により免疫が関係している可能性があることが示唆されています。この研究では、陸上競技をしている若い男性らを集めて週3回、6週間にわたり冷たい水に1時間つかってもらったところ、血液中の免疫細胞や免疫物質の量が有意に増加したことが確かめられました。





また、冷たい水には交感神経系を活性化させる効果があることも分かっています。交感神経系とは、急激な恐怖やストレスによって引き起こされる戦うか逃げるか反応などを司る神経系の一部です。冷たいシャワーを浴びて交感神経系が活性化すると、ノルアドレナリンというホルモンが放出されます。ボトムス氏によると、ノルアドレナリンは心拍数や血圧の上昇の原因である一方、健康増進にもつながるとのことです。



さらに、冷たい水にさらされることで、血行がよくなるという説もあります。体が冷えると皮膚への血流が一時的に減少して体の表面の温度が下がりますが、その後体を温めるために皮膚への血流が増えます。その反動で、体の血行が改善されると考える研究者もいるとのこと。実際に、持久力トレーニングをした被験者に片足だけの冷水浴をしてもらった2019年の研究では、冷たい水につかった方の足は筋肉の血流が増加していたことが確かめられました。



◆ダイエット・認知機能向上・うつ病改善

冷たいシャワーは減量に役立つという研究結果も報告されています。若い男性に32度・20度・14度の温度の水につかってもらった2000年の研究では、14度の水につかった人は新陳代謝が350%も高くなったことが分かりました。新陳代謝が活発になると、カロリーの消費量も増えるため、体重のコントロールに役立つことが期待できます。





冷たいシャワーを浴びると、身体的な効果だけでなく、脳や精神のはたらきを改善する効果があることも分かってきました。高齢者の顔や首に水や冷湿布などを使った刺激を与えた1999年の研究では、刺激を受けた高齢者は脳の認知機能が向上したことが確かめられました。また別の研究により、冷たいシャワーを浴びるとうつ病の症状が緩和されることも示されています。



冷たいシャワーでうつ病が改善するのは、皮膚への刺激がカギとなっている可能性があります。ボトムス氏によると、皮膚には冷感のセンサーとなる受容体が高密度で存在するため、冷たいシャワーが肌に当たると、末梢神経から脳に大量の信号が送られるとのこと。これが、抗うつ効果につながっているのではないかと、ボトムス氏は考えています。



こうした数々の研究結果を踏まえて、ボトムス氏「冷たい水につかったり、冷たいシャワーを浴びたりすることが健康にいいというエビデンスがたくさんありますが、その理由はまだはっきりしていません。また、急に冷水を浴びると体に負担がかかり、特に心臓病を患っている人は心臓発作や不整脈を起こすこともあるので、こうしたリスクに注意が必要です」と述べました。