Twitter上で自分がどれだけ偏った情報に触れているのかを可視化できる「エコーチェンバー可視化システム」のベータ版を使ってみた

・関連記事

GoogleやFacebookが「フィルターバブル」の温床になっていないかの調査が行われる - GIGAZINE



ネット上の陰謀論者の正体は変人ではなく「普通の人」だと大規模な分析で判明 - GIGAZINE



「政府に監視されている」と思うと人はネットで無意識のうちに少数派意見を言えなくなることが判明 - GIGAZINE



無知の知を意味する「知的謙虚さ」の欠如が多くの問題を引き起こしているという指摘 - GIGAZINE



Facebookはなぜ右翼的思想が圧倒的に多いのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルスのパンデミックに乗じてワクチン反対派の運動が活発化しているとの指摘 - GIGAZINE



Google内で「女性はコーディングに向いてない」という社内文書が共有されていたことがネット上で発覚して大論争に発展 - GIGAZINE



2021年09月28日 12時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.