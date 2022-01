Twitterのアカウント作成不要の無料ROM専アプリ「Fritter」レビュー、リスト作成・ツイートのローカル保存・オフライン動作も可能

Twitterはアカウントがなければつぶやくことはできませんが、アカウントがなくても公開されているつぶやきは見ることができます。しかし、2021年8月から ツイートの表示にログインを義務付ける仕様 が導入されており、アカウントがないとスムーズにTwitterを閲覧することが難しくなりました。Android向けにオープンソースで開発されているアプリ「fritter」を使えば、アカウントにログインしなくても公開アカウントのツイートを追うことができ、さらにリストの作成やツイートのローカル保存も可能なので非常に便利です。 Fritter: A privacy-friendly Twitter frontend for mobile devices https://fritter.cc/ GitHub - jonjomckay/fritter: A privacy-friendly Twitter frontend for mobile devices https://github.com/jonjomckay/fritter Fritter - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jonjomckay.fritter Google Playストアで「インストール」をタップし、アプリをダウンロードします。

2022年01月01日 09時00分00秒 in レビュー, モバイル, ネットサービス, Posted by log1i_yk

