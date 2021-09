偽の「新型コロナワクチン接種証明書」の売買が急増、数千枚の偽造カードが押収へ

アメリカでは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種を行うと、 ワクチン接種の記録カード が交付されます。ニューヨークなど一部地域では飲食店や劇場が利用客に対してワクチン接種の証明書提示を求めることが 義務化されており 、このような時に記録カードが必要になります。新たに報じられた内容によると、2021年8月以降に数千枚の偽造ワクチン接種証明書が押収されており、メッセージアプリ Telegram を中心に違法な売買が急増しているとのことです。 1,683 Fake COVID-19 Vaccination Cards & 2,034 Fake Pfizer Seals Seized by Cincinnati CBP | U.S. Customs and Border Protection https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/1683-fake-covid-19-vaccination-cards-2034-fake-pfizer-seals-seized Fake Covid vaccination card market booms https://www.nbcnews.com/tech/security/fake-covid-vaccination-card-market-booms-rcna2053 アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)が2021年8月16日以降、1カ月の間に偽のファイザーワクチン接種ステッカー2034枚と、偽のCOVID-19ワクチン接種カード1683枚が含まれた荷物5つを押収したと9月16日に発表しました。多くの荷物が中国・深センからとなっており、一般の住宅宛てで、「否医療品」として入荷されていました。偽の証明書にはアメリカ疾病予防管理センター(CDC)のロゴが記載されていましたが、文章のつづりにミスがあったり、印刷が低品質であったことから「偽物だ」と突き止められたとのこと。

・関連記事

海外へ旅行するために闇ルートから「偽の新型コロナ陰性証明書」を買う人がいる - GIGAZINE



本物の新型コロナワクチン接種証明書を盗み出して販売した薬剤師が逮捕、懲役120年の可能性 - GIGAZINE



「超微量の新型コロナウイルスを含み生涯にわたる免疫を獲得できる丸薬」を販売したホメオパシー療法医を逮捕、ワクチン接種証明書の偽造も - GIGAZINE



偽の「ワクチン免除証明書」を1000件以上書いた医師が医療当局から告訴される - GIGAZINE

2021年09月17日 15時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.