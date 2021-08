タリバンがケシ栽培の禁止を指示した結果アヘンの価格が3倍に

アフガニスタンを制圧したイスラム主義組織の タリバン が国内でのケシの栽培を禁止するよう呼びかけたため、ケシを材料とする麻薬のアヘンの価格が約3倍に高騰していると報じられました。 Taliban Move to Ban Opium Production in Afghanistan - WSJ https://www.wsj.com/articles/taliban-afghanistan-heroin-ban-opium-production-11630181316

2021年08月30日 13時00分00秒 in Posted by log1p_kr

