AMD復活の功労者でFPGA開発企業CEOのジム・アンダーソン氏へのインタビューが公開中

AMDのコンピューティングおよびグラフィックビジネス部門のシニア・ヴァイス・プレジデントを務め、 ジム・ケラー 氏が手がけたZenアーキテクチャによる Ryzenシリーズ の展開を指揮し、倒産寸前だったAMDの復活を影で支えた功労者として知られているジム・アンダーソン氏は、2018年にAMDを退社し、 FPGA を中心に開発する半導体企業・ ラティス のCEOに就任しました。そんなアンダーソンCEOへのインタビューを、ハードウェア関連ニュースサイトのAnandTechが公開しています。 An AnandTech Interview with Jim Anderson, CEO of Lattice Semiconductor https://www.anandtech.com/show/16879/an-anandtech-interview-with-jim-anderson-ceo-of-lattice-semiconductor 以下はその膨大なインタビューの一部です。 Q: アンダーソン氏はAMDのコンピューティングおよびグラフィックスビジネス部門のシニア・ヴァイス・プレジデントを退職してAMDを去り、ラティスのCEOを3年も務めています。消費者向けハードウェアからFPGA開発の分野に移った理由はなんですか? アンダーソンCEO: 私はAMDでの仕事が好きでしたし、AMDのスタッフを愛しています。AMDのスタッフは素晴らしい人たちで、非常に決断力があります。しかし、ラティスからコンタクトがあった時、このチャンスを逃したくないと思いました。それは、ラティスが1980年代初頭からおよそ40年にわたってFPGAの開発を行ってきた企業の1つだからです。ラティスは小型で電力効率の高いFPGAを中心に革新を起こす、他に類をみない企業です。ラティスのFPGAはさまざまな市場であらゆるアプリケーションに使われています。

2021年08月25日 08時00分00秒

