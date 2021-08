新型コロナの治療にイベルメクチンは「何の効果もない」ことが調査で示される

そんな中で立ち上げられたのが Together Trial で、これは「既存の薬剤の中でCOVID-19に有望な効果を持つものは存在しないか」を確かめるための試験です。このTogether Trialで、イベルメクチンについて調査が行われたところ、「何の効果もない」ことが判明しました。 Together Trialはカナダのマックマスター大学による監督のもと、ブラジルで実施されている大規模な試験です。試験の主任研究者のひとりであるエドワード・ミルズ氏は、アメリカ国立衛生研究所(NIH)が主催した2021年8月6日の シンポジウム の中で、Together Trialにおけるイベルメクチンの調査結果を公表しました。

日本でも新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種がスタートしていますが、これに伴いワクチン接種に反対する「反ワクチン派」の声もさまざまな場所で耳にするようになっています。そんな反ワクチン派がCOVID-19の治療薬として推奨している治療薬のひとつが、 イベルメクチン です。イベルメクチンの効果については 北里研究所で医師主導治験 が行われており、「(COVID-19の)軽症者にはよく効く」と 主張 する医師もいるのですが、最新の研究でCOVID-19の治療には「何の効果もない」ことが示されました。 Hiltzik: Ivermectin shows 'no effect' as COVID treatment - Los Angeles Times https://www.latimes.com/business/story/2021-08-11/ivermectin-no-effect-covid 既に一部の国と地域では新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいますが、低中所得国では大規模なワクチン接種の実施は「まだまだ長い時間がかかる」というのが現状です。そうこうしている間にも世界中の医療システムが圧迫され、COVID-19患者が増え続けるため、ワクチン以外の方法で入院患者を減らす工夫が世界的に求められています。

