火星でヘリコプターを飛行させたNASAの次なるミッションとは？

2021年4月、NASAが開発した無人ヘリコプター「 インジェニュイティ 」が 火星で飛行 し、人類史上初めてとなる地球以外の惑星での動力飛行という偉業が達成されました。NASAがこのようなヘリコプターを今後どのように進化させていくのかについて、ロボット工学ライターのエヴァン・アッカーマン氏が解説しています。 JPL's Plan For The Next Mars Helicopter - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/the-next-mars-helicopter

2021年08月12日 07時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

