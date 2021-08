2021年08月12日 06時00分 ネットサービス

Twitterが「新型コロナワクチンは失敗している」とツイートした議員に1週間のアカウント停止措置



「ワクチンは失敗しています」とツイートしたとツイートしたアメリカのマージョリー・テイラー・グリーン下院議員に対し、Twitterは7日間のアカウント停止措置を講じました。グリーン議員は陰謀論や扇動発言によって知られており、2021年2月には2つの委員会から除名された人物です。



グリーン議員が投稿したツイートのスクリーンショットが以下。現地時間2021年8月9日に投稿されたもので、「FDAはCOVID-19ワクチンを承認すべきではありません。ワクチンを接種した人の間で、COVID-19の感染&拡散報告が相次いでいます。COVID-19ワクチンは失敗しており、ウイルスの拡散を抑えることはできません。これはCOVID-19ワクチンだけでなく、マスクも同様です。ワクチン接種の義務化とワクチンパスポートは自由権を侵害しています」という内容。





アメリカの疾病管理予防センター(CDC)によると、ファイザーやモデルナなどのmRNAワクチンの接種を完了するとCOVID-19の発症リスクが90%以上低減されるという研究報告が相次いでおり、CDCはCOVID-19ワクチンの効果について解説するページに「COVID-19 Vaccine Works(COVID-19ワクチンは効きます)」というタイトルを付けるほどワクチンの効果は確たるものだとされています。そのため、上記のグリーン議員のツイートは誤情報の拡散にあたると判断されます。アメリカでCOVID-19の新規感染者が再び増加しているという点は事実ですが、これは強力な変異株「デルタ株」が猛威を振るっているため。



Twitterは問題のツイートに「誤解を招くツイート」というラベルを添付し、グリーン議員のアカウントに対して7日間の停止措置を講じました。グリーン議員がTwitterのポリシーに違反するのは今回で4回目で、7月19日には「新型コロナウイルスは肥満ないしは65歳以上の人だけが危険です」というツイートを投稿したことでも、ポリシー違反と判断されていました。Twitterはポリシー違反に対して違反1回目は警告のみ、違反2回目・3回目は12時間のアカウント停止、違反4回目は7日間のアカウント停止、違反5回目以降はアカウントの永久凍結という措置を講じるため、グリーン議員は次のポリシー違反でTwitterアカウントが永久凍結されます。





グリーン議員は「QAnon」などの陰謀論を支持してきた人物で、2021年2月には陰謀論の拡散や扇動的発言などによって教育委員会と予算委員会から除名されています。



