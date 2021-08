Amazonのドローン配送サービス「Amazon Prime Air」に暗雲、100人以上の従業員が退職してプロジェクトが崩壊寸前か

Amazonが提供を計画している、「ドローンを使って注文してから30分以内に商品を配送する」という画期的なサービスが「 Amazon Prime Air 」です。記事作成時点でアメリカとイギリスで試験が行われているAmazon Prime Airのうち、イギリスでは100人以上の従業員がすでに退職し、プロジェクトが崩壊しつつあると報じられています。 Amazon's drone delivery team 'collapsing,' losing over 100 workers https://nypost.com/2021/08/03/amazons-drone-delivery-team-collapsing-losing-over-100-workers/ Amazon's delivery drone plans are reportedly crashing - SlashGear https://www.slashgear.com/amazons-delivery-drone-plans-are-reportedly-crashing-03685152/ Amazon Prime Airは「ドローンを使って注文から30分以内の配送を目指す配達サービス」として、2013年に発表されました。 Amazonが無人飛行機で自宅前まで注文から30分でお届けしてくれる「Amazon Prime Air」がよくわかるまとめ - GIGAZINE

2021年08月04日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

