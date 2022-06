2022年06月14日 11時04分 ネットサービス

Amazonのドローン配達サービス「Amazon Prime Air」が10年越しにいよいよ始動



Amazonが、長らくテストを続けてきた、自律型ドローンによる配達サービス「Amazon Prime Air」の開始準備に入っていることがわかりました。



「Amazon Prime Air」は、注文から30分以内にドローンが商品を届けてくれるサービス。まずはカリフォルニア州ロックフォードでサービス提供を開始し、今後数カ月から数年で、多くの顧客に体系的に拡大していく予定だとのことです。





「Amazon Prime Air」の構想は、2013年には明かされています。サービスを行うには連邦航空局(FAA)の承認が必要で、当初、実用化時期についてAmazonは「早くて2015年」と発表していました。



その2015年には、「サービス開始まではそう遠くない」と語られていましたが……



FAAによる審査が進まず、Amazonのポール・マイズナー氏は2016年、ジャーナリストの取材に対して「他国で先にサービスを開始する可能性は十分にある」と回答。



FAAの認可は2020年にまでずれ込みました。



しかし、その後もサービスの実用化には苦戦し、2021年にはイギリスでのAmazon Prime Air事業は崩壊状態にあると報じられていました。



