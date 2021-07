リモートワーカーの4割は自宅のベッドで働いていることが判明

パンデミックにより スーツのトップスだけ売り上げが好調になる など、リモートワーカーはウェブカメラに映らないところでは、思い思いのスタイルで仕事をしていることが統計的な数字から浮き彫りになっています。新たに発表された市場調査により、リモートワーカーの多くはきっちりしたホームオフィスではなくソファやベッドで仕事をしている実態が明らかになりました。 Study Reveals The State Of Home Offices In 2021 Home Office Remote Work Statistics | Remote Work Statistics 2021 https://craftjack.com/toolbox/remote-work-from-home-statistics-2021/ ホームセンター関連のマーケティング会社であるCraftJackは、リモートワークの実態を調べるため、2021年6月16日~25日の間にフルリモート、もしくはリモート中心で働いていたアメリカ人労働者1520人を対象とした調査を実施しました。回答者の男女比は女性48%・男性52%で、平均年齢は37歳だったとのこと。 この調査の結果、まず、回答者の90%がリモートワークのためになんらかの支出をしていることが分かりました。具体的には、回答者の57%がチェアを購入し、51%がデスクを新調していたとのこと。また、回答者の58%が「自宅のワークスペースを整備するために、勤め先が費用を負担したり備品を提供したりしてくれた」と答えています。なお、仕事で使う備品のアップグレードに費やされた金額の平均は282ドル(約3万円)でした。

2021年07月30日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

