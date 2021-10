「平均時給5万円超」などセックスワーカーの実態が経験者の調査から明らかに

新型コロナウイルス感染症の流行により多くの失業者が増えた昨今、一部の人々はセックスワーカーとして働き始めることもあるとのこと。表にあまり上がらないセックスワーカーの実情を、2018~2020年に コールガール(エスコート嬢) として働いたというアエラ氏が、自身の経験および165人のエスコート嬢と411人の顧客から得られた調査結果を基に記しています。 Becoming A Whorelord: The Overly Analytical Guide To Escorting https://knowingless.com/2021/10/19/becoming-a-whorelord-the-overly-analytical-guide-to-escorting/ アエラ氏は主に裕福な男性を相手にしていたとのことで、働いていたときの給料は最初の1~2カ月が1時間当たり800ドル(約9万円)、その後時間をかけて1時間当たり1200ドル(約13万6000円)にまで引き上げたとのこと。 アエラ氏は「この仕事はうまくすれば高いお金を稼げるもので、大きな社会的意義も持つものですが、私たちの心の弱い部分に直接影響を与えるものでもあります。この仕事をする上で嫌悪感や恥ずかしさ、憎しみを覚える場合、仕事を続けるのはおすすめしません」と語っています。

・関連記事

性的なコンテンツが多く投稿されるSNS「OnlyFans」とは? - GIGAZINE



売春の形がインターネットの登場で大きな変化を迎えている - GIGAZINE



宇宙飛行士の性欲を解消するため「セックスロボット」について真剣に考える必要があると研究者が指摘 - GIGAZINE



足フェチのための足写真共有サイト「WikiFeet」に自分の足を投稿された女性が投稿者を突き止めてインタビューを敢行、あれこれ聞きだした内容はこんな感じ - GIGAZINE

2021年10月23日 23時59分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.