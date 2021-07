AWSがIE11サポート終了までのタイムラインを公開

Amazon Web Services(AWS)が2021年7月29日付けで、「AWSのInternet Explorer 11サポートが終了します」と題するブログを公開しました。サポート終了までのタイムラインもブログで公開されています。 Heads-Up: AWS Support for Internet Explorer 11 is Ending | AWS News Blog https://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/heads-up-aws-support-for-internet-explorer-11-is-ending/

2021年07月30日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

